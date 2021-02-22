خالد بطراوي يكتب لـوطن هلوسات: شم ولا تذوق

عقّبت رفيقتي زهيرة فارس إبنه معلمنا ورفيقنا " أبو أمل" رحمه الله على قلة تساقط الثلوج في الحي السكني الذي تقيم فيه بالقول " شم ولا تذوق".

هي ذي معادلة الانتخابات لدينا .... الله وكيلكم .... شم ولا تذوق.

العدد الكبير من الذين سجلوا في السجل الإنتخابي ينصب في كفة "شم" ... أما في كفة " ولا تذوق" فتندرج حقيقة أن الناخب مجبر على إنتخاب قائمة ( بالصاح والطالح فيها) إذا لا يحق له الأنتخاب الفردي ليكون فعلا ممارسا لحقه في إختيار من يعتقد أنه الأنسب بغض النظر عن الكتلة التي ينتمي إليها وبذلك حرم من أن ينتقي " من كل بستان زهرة".

قصر إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والإنتخابات الرئاسية هي "شم" بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي أيضا " ولا تذوق" لفلسطينيي الشتات الذين لا يحق لهم أن ينتخبوا.

إرتفاع نسبة الحسم لأي كتلة بحصولها تقريبا على ما لا يقل عن 200 الف صوت وربما تصل الى 300 الف صوت مؤشر جيد، حيث لا يستقيم أن تفوز بعض الكتل " التي بالكاد قادرة على تعبئة حمولة "باص أو عشرة باصات والشوفير من عنا"، وفي ذلك كثير من الدروس والعبر المتعلقة بمدى صلة هذه القوى و/أو الكتل تاريخيا بالجماهير ويدخل ذلك في ميزان "شم"، أما في ميزان " ولا تذوق" فإن القوى أو الكتل من حمولة الباص أبو الباصين وكي لا تنسحب " وتفضح نفسها حيث أنها تتباهى دوما بحجم أعضاءها ومناصريها ( المهول)" سوف تحتمي أو تستظل أو تقع تحت "إبط" أو تحت "بنديرة" الكتلة الموحدة ( بين الفصيلين الرئيسيين) إن تشكلت، وبالتالي ستحصل على الفتات، أو تستظل بظل إي من الكتلتين الرئيسيتين إن لم تنجح جهود تشكيل كتلة موّحدة، عندها ستحاول قوى الباص الواحد والفولكس فاجن ( والشوفير من عنا) أن تشكل "بيضة القبان" لترجيح كفة هذا الفصيل أو ذاك حيث تشير الإستطلاعات الى تقارب نسب التأييد بين الكتليتين الرئيسيتين فقد يلزمهما " بيضة القبان".

في كفة "شم" هو وجود كتلة واحدة تفوز بالتزكية ولا يلزم في هذه الحالة إجراء إنتخابات، وفي كفة "ولا تذوق" تتعلق بكل من كان يتوق لممارسة حقه في أين يدلي بصوته سيقول "عشمتني بالحلق .. خزقت أنا وداني" إذا لم تجر الإنتخابات وأعلن فوز المرشحين بالتركية.

وينطبق ذات الأمر عندما يكون هناك مرشحا واحدا لمنصب الرئيس فذلك في كفة "شم" أما في كفة "ولا تذوق" فيكون لا داع أيضا لإجراء إنتخابات فالفوز بالتزكية، أللهم إلا إذا كان الهدف هو معرفة نسبة المقترعين في الحالتين ومن من بينهم سيصوت فعلا أن يمتنع عن التصويب ويضع بطاقة فارغة.

بين "شم ولا تذوق " مثل شعبي آخر يقول " صحيح لا تقسم .. ومقسوم لا تأكل .. وكل حتى تشبع".