Ooredoo والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تجددان اتفاقية الرعاية

وطن: وقعت شركة Ooredoo فلسطين ممثلة برئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي، مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ممثلًا برئيسه اللواء جبريل الرجوب، اتفاقية رعاية رئيسية لكرة القدم الفلسطينية لثلاث مواسم كروية ابتداءً من الموسم الحالي 2020 – 2021.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استمرارًا لمساعي Ooredoo فلسطين في دعم الشباب الفلسطيني وتحديدًا الرياضة الفلسطينية وكرة القدم، التي حظيت باهتمام خاص من قبل الشركة طيلة السنوات لماضية، حيث قامت الشركة برعاية أربع مواسم متتالية لكرة القدم على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي شكل فارقًا في مسيرة الكرة الفلسطينية.

ويأتي هذا الموسم الكروي في ظروف استثنائية، حيث أن تداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل ملموس على الحياة الرياضية للاعبين والجماهير، إلا أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني قرر تحدي هذه الظروف والمضي في مسير الموسم الكروي.

بموجب هذه الرعاية ستكون Ooredoo فلسطين الراعي الرئيسي لكل من دوري المحترفين في المحافظات الشمالية الغربية، ودوري الممتاز في المحافظات الجنوبية، والدوري النسوي، راعي حصري لبطولة كأس أبو عمار، حيث سيتنافس في هذا الموسم 46 فريقًا ضمن جميع الدوريات والبطولات.

وعقب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب على هذه الرعاية قائلًا: "نحن نتطلع دومًا للشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني بصفته الوطنية ومسؤوليته المجتمعية، كون كرة القدم الفلسطينية تحقق إنجازات متتالية، ويجب على المجتمع الفلسطيني بكل قطاعاته أن يساند هذا التقدم الكروي الذي نقوم بتحقيقه محليًا ودوليًا".

وأضاف الرجوب: "نحن اعتدنا على تحدي الصعاب لذلك فإن هذه الظروف الاستثنائية التي يمضي بها الموسم الكروي لهذا العام لن تثنينا عن تقديم كل ما في جعبتنا في سبيل إنجاح الموسم، والإبقاء على مستوى التنافسية الذي استطعنا تحقيقه على مدار السنوات الماضية، ونتمنى التوفيق والنجاح للأندية والفرق المشاركة".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo د. ضرغام مرعي: "نحن في Ooredoo سعيدون بتجديد رعايتنا لكرة القدم الفلسطينية مجددًا للموسم الخامس، كون هذه الرياضة هي من أهم الرياضات على مستوى العالم ويعطيها الشباب مساحة كبيرة من المتابعة والاهتمام، لذلك نسعى أن نكون شركاء للشباب في اهتماماتهم من جهة، ومن جهة أخرى نشعر بواجبنا الوطني والأخلاقي أن نقف في الصف الداعم للرياضة الفلسطينية والتي حققت إنجازات متتالية طيلة السنوات الماضية".

وأوضح د. مرعي: "هذه الرعاية هي الخامسة من قبل Ooredoo لكرة القدم الفلسطينية، حيث قمنا سابقًا برعاية أربعة مواسم متتالية، استطعنا من خلالها توطيد العلاقة مع الشركاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشاهدنا بأعيننا تقدم مستوى الفرق والأندية واللاعبين، وهذا أمر يدعونا لتقديم المزيد في سبيل نجاح الرياضة الفلسطينية، وفي سبيل دعم هوايات وطاقات الشاب الفلسطيني، لذلك نأمل أن يمضي هذا الموسم الكروي بسلاسة وأن يحقق نجاحًا جديدًا، ونطمح أن نتابع مستوى عالي من الأداء من قبل الفرق واللاعبين الذين نتمنى لهم كل التوفيق".