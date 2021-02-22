مقتل سفير إيطاليا بالكونغو بعد هجوم استهدف قافلة أممية

وطن: قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا الاثنين بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة فرانس برس إن السفير لوكا أتانازيو "توفي متأثراً بجراحه".

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم الاثنين إن سفيرها وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في الهجوم.