الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء جنوب بيت لحم

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين منزلا قيد الانشاء في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأقتحمت قوات الاحتلال منطقة خربة الدير شمال البلدة، وأغلقتها امام حركة المواطنين، وهدمت منزلا قيد الانشاء تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، للمواطن مجاهد محمود سلمان.

يشار الى ان بلدة تقوع تواجه تصعيدا في الإجراءات العسكرية المتمثلة بإغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية والاقتحامات عل مدار الساعة والاعتداءات المتكررة على المواطنين واعتقال عدد من الشبان والفتية.