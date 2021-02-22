بالأسماء| آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن السفر سيكون الحافلتان الثالثة والرابعة من الكشف الأخير رقم (2021/4).

وأكدت ضرورة التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف (2021/4): اضغط هنا