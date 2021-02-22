اتحاد الهيئات المحلية يترأس جلسة حول التخطيط الحضري في الاجتماع السنوي لمنظمة UCLG

وطن: شارك رئيس اتحاد الهيئات المحلية م. موسى حديد في الاجتماع السنوي لمنظمة الإدارات المحلية والمدن المتحدة UCLG، بصفته رئيسًا مشاركًا في فرع المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا UCLG-MEWA، وعُقد الاجتماع بحضور رؤساء المنظمة وأمناء الأقسام واللجان وممثلين عن مجالس السياسات في كافة أفرعها.

وتمحورت مشاركة م. حديد حول التخطيط الحضري المرن والمستدام كواحد من الأولويات الخمسة المحددة لفرع المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كونها الأكثر تأثرًا بارتدادات تركّز السكان في المدن وما تخلفه الممارسات البشرية من تحديات كبيرة ومتنوعة لا تبدأ بنقص الموارد أو حدوث الحروب والنزاعات والهجرة، ولا تنتهي بالكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والتغير المناخي.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تخطيطًا حضريًا ومستدامًا ليمكّن الهيئات المحلية من التعامل مع هذه التحديات وتحديد الاحتياجات اللازمة لمواجهتها بما يشمل الموارد المالية والبشرية والطبيعية وغيرها، وأضاف أن التخطيط الحضري لا يجب أن يقتصر على مواجهة الكوارث، وإنما يجب أن نسعى إلى منع حدوث هذه الكوارث من الأساس.