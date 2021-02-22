الاحتلال يشرع بهدم خيام في خربة حمصة في الأغوار للمرة السادسة

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم خيام في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وبذلك تكون سادس عملية هدم للخربة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت الخربة وحاصرتها، وشرعت بعمليات هدم لعدد من الخيام التي قدمت من مؤسسات دولية، لإيواء السكان بعد عمليات الهدم الأخيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت يوم أمس بعمليات تصوير للخيام التي أقيمت مؤخرا بدعم من المؤسسات الدولية.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت خربة حمصة مطلع الشهر الجاري أربع مرات، وتهدد سكانها بالتهجير القسري، كما نفذت عملية هدم واسعة لكامل الخربة مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.