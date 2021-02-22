"الخارجية": رحلات جديدة مخصصة للدارسين في الجزائر ومصر

وطن: أعلن فريق العمل المتخصص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة المسجلين للسفر الى كل من الشقيقتين مصر والجزائر وعن ترتيب الرحلات التالية خصيصا لهم:

وأعرب فريق العمل بالوزارة من الطلبة الدخول من خلال رقم الهوية عبر نظام الحجز الالكتروني التالي: https://repat.rj.com/ للقيام بحجز التذاكر أو الحجز من خلال وكيل السفر المحلي، منوها بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت اخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة .

ونبه جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص الكورونا والوقت المحدد للتواجد في المعابر( الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، مؤكدا للذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.