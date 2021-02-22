"الغرف التجارية" تجدد مطالبتها للحكومة عبر "وطن" بإلغاء قرار الاغلاق يومي الجمعة والسبت

وطن: طالب عبد عطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، و رؤساء الغرف التجارية في الوطن، عبر وطن، الحكومة بإعادة النظر بقرار الإغلاق يومي "الجمعة والسبت " لأن هذا الاغلاق غير مجدي ويكبّد كل التجار والاقتصاد الفسلطيني خسائر فادحة جدا.

وجدد عطاري مطالبة كل رؤساء الغرف التجارية في الضفة الغربية لجنة الطوارئ العليا والحكومة بالتراجع عن قرار الإغلاق.

وقال: بعثنا برسالة لوزير الاقتصاد ويفترض ان يتم مناقشتها اليوم في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية.

وكانت الحكومة قد سمحت الاسبوع الماضي بتمديد فتح المحلات التجارية حتى الساعة التاسعة مساء، وعليه أكدت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة على بذل كل الجهد من أجل على إلغاء قرار الاغلاق بشكل كامل.

غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لـ وطن: قرار الإغلاق لم يثبت نجاعته ابدا ونعمل جاهدين على إلغاء القرار بشكل كامل