صور.. الأجهزة الأمنية تغلق محيط مجلس الوزراء قبيل اعتصام نقابة الأطباء

رام الله-وطن: أغلقت الأجهزة الأمنية، صباح الإثنين، محيط مجلس الوزراء قبيل اعتصام تنظّمه نقابة الأطباء لمطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها.

وأفاد مراسل وطن من أمام مقر مجلس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية التي تواجدت بكثافة في محيط مقر محيط مجلس الوزراء، أغلقت الطريق المؤدي إلى المقر بالحواجز الحديدية، ومنعت الأطباء من الوصول وتنظيم الاعتصام.

وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت أنها ستشرع اليوم الاثنين، بالإضراب عن العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله، لسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاقية المبرمة مع النقابة قبل عام.

ويوم أمس الأحد، قال نقيب الأطباء شوقي صبحة في تصريحات خاصة لـوطن، إن الإضراب لن يشمل المناوبين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة تماطل بتنفيذ الاتفاق بالرغم من الحصول على أموال المقاصة قبل 5 أشهر.

وأعلن صبحة عن تنظيم اعتصام مركزي لجميع الأطباء غير المناوبين أمام مقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، الساعة العاشرة صباحا، يتبعه مؤتمر صحفي عند الساعة الثانية ظهرا في مقر النقابة، لافتاً إلى أنه إلزامي لجميع الأطباء.