الصحة: المنحنى الوبائي عاد للارتفاع.. والمستشفيات أصبحت ممتلئة

وطن: أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة د. أسامة النجار، صباح يوم الاثنين، أنّ المنحنى الوبائي عاد للارتفاع مرّة أخرى في فلسطين ويبدو أننا سندخل في موجة ثالثة من إصابات كورونا وهذا مؤشر غير إيجابي على الإطلاق.

وقال النجار خلال حديثه للإذاعة الرسمية، إنّ الطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا قد بدأت فعلاً بالانتشار الواسع، وهناك عائلات بأكملها مصابة بالفيروس الجديد ومن كل الأعمار.

وتابع، أنّه لدينا 186 حالة موثّقة مُصابة بالطفرة الجديدة للفيروس وهناك عدد من الفحوصات لم تظهر نتائجها بعد، منوهاً إننا لاحظنا أن الطفرة الجديدة تصيب صغار السن وما هم دون الـ40 عامًا وغالبية الإصابات لا تعاني من أي أمراض سابقة وهذا خطير.

وشدد، النجار، مسألة أنّ الطفرة الجديدة لا تختلف أعراضها عن الفيروس العادي وفقط هي سريعة الانتشار قد تتغيّر وتتحوّل في أي وقت.

وتابع، لدينا في الضفة حتى اللحظة الطفرة البرازيلية والطفرة البريطانية والطفرة الجنوب أفريقية، ولكن أخطر طفرة هي البرازيلية.

وأشار، إلى أنّ المستشفيات أصبحت ممتلئة ولا يوجد أسرّة لاستقبال مرضى جدد.