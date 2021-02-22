أجواء باردة وأمطار متفرقة مساءً

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق خلال النهار وخلال ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارد إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى البلاد يوم غد الثلاثاء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا أحيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات خاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأربعاء المقبل غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع صباح الاثنين، وخطر التزحلق على الطرقات.