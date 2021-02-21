الشيخ: كل ما يُشاع عن تهديدات أوروبية وغيرها عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، إن "كل ما يُشاع من تهديدات أوروبية وغيرها عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة".

وأوضح الشيخ في تغريدة له: "الانتخابات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية لتعزيز النهج الديمقراطي بمشاركة الكل الفلسطيني لتكريس شرعية الصندوق".

وكانت قناة "كان" العبرية، قد زعمت اليوم الأحد، بأن "مسؤولين أوروبيين بعثوا برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو، فسوف يتقلص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية".

وأضافت القناة: "قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير".