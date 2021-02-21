الشيخ: سنطالب الاحتلال رسميا بالسماح للأسرى بممارسة حقهم في المشاركة والتصويت بالانتخابات

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، الأحد، إن السلطة ستطالب الاحتلال رسميا بالسماح للأسرى بممارسة حقهم في المشاركة والتصويت بالانتخابات القادمة.

وقال الشيخ عبر تويتر "‏سوف نطلب من حكومة اسرائيل رسميا السماح للاسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الفلسطينيه كحق مكفول لهم بالنظام والقانون الفلسطيني تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تماما كما كفل لهم القانون والنظام حق الترشح".