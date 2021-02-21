الاحتلال يغلق شواطئ البحر المتوسط بعد تسرب نفطي غامض

وطن: اغلقت دولة الاحتلال الشواطئ المطلة على البحر المتوسط إثر تسرب نفطي غامض، أمام جميع الزائرين وذلك بعد تسمم عدد من الأشخاص، أمس السبت، خلال عملية تنظيف الخط الساحلي.

وأصدرت وزارات الصحة والداخلية وحماية البيئة، في دولة الاحتلال، اليوم ، توصية مشتركة حثت فيها على الامتناع عن الذهاب إلى الشواطئ بهدف السباحة وممارسة الأنشطة الرياضة أو الاستراحة، حتى إشعار آخر.

وتطال هذه التوصية جميع شواطئ فلسطين التاريخية المحتلة، المطلة على المتوسط، ابتداءً من حدود لبنان شمالا ووصولا إلى حدود قطاع غزة جنوبا. وحذرت التوصية من أن زيت القطران الذي تم اكتشافه عند السواحل يشكل خطرا على صحة الزوار.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين أن حكومته ستصوت غدا على خطة لتنظيف الشواطئ المتضررة.

وأكد نتنياهو أنه بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الذي وصل دولة الاختلال بزيارة تطبيعية، وأفاد إمكانية التخلي في المنطقة عن استخدام السفن العاملة بالوقود النفطي لصالح تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

ولا يزال الغموض يلف سبب تسرب عشرات الأطنان من القطران الذي تم رصده على بعد نحو 50 كلم عن الساحل، وكانت 10 سفن متواجدة بهذه المنطقة في ذلك الحين.