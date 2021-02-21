في زيارة تطبيعية مباشرة ... وزير البترول المصري طارق الملا يزور دولة الاحتلال

وطن: وصل وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، اليوم الاحد، إلى دولة الاحتلال، في أول زيارة مصرية رسمية منذ خمس سنوات.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت، أن الملا سيزور دولة الاحتلال اليوم، في أول زيارة علنية لوزير مصري لدولة الاحتلال، منذ خمس سنوات. وأضافت أنه من المتوقع أن يلتقي الملا برئيس وزراء الاحتلال ووزير الطاقة شتاينتس وزيارة لمنصة الغاز.

حيث استقبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الوزير المصري طارق الملا في القدس المحتلة، وأعرب نتنياهو عن سعادته باللقاء، مشيراً إلى أنه "يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى".

وأضاف نتنياهو "نعتقد أن عصراً جديداً من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم".

وزعم أنّ "هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة".

وتأتي هذه الزيارة ضمن نهج التطبيع التي تنتهجه عدة دول العربية منذ العام الماضي 2020، برعاية أمريكية.