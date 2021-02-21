الرجوب: استلمنا رسالة من الجبهة الشعبية بقرارها خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

رام الله - وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب "إننا استلمنا رسالة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد يحيطنا علما بأن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة".

وأضاف الرجوب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أننا في حركة "فتح" نثمن عاليا هذا القرار الذي يشكل حافزا مهما لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملا مشجعا لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية".

وكان مصدر في الجبهة الشعبية قد اكد لوطن يوم امس ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

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