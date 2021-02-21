تسجيل 8 وفيات و1564 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و1564 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية: "ضواحي القدس 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2"، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (84)، الخليل (244)، ضواحي القدس (56)، بيت لحم (123)، نابلس (108)، أريحا والأغوار (23)، رام الله والبيرة (359)، قلقيلية (40)، جنين (46)، سلفيت (95)، طوباس (14)"، قطاع غزة (128)"، مدينة القدس (244).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (15)، الخليل (79)، ضواحي القدس (84)، بيت لحم (44)، نابلس (0)، أريحا والأغوار (7)، رام الله والبيرة (148)، قلقيلية (27)، جنين (22)، سلفيت (68)، طوباس (3)"، قطاع غزة (150)، مدينة القدس (341).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.