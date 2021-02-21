3 وفيات وإصابة 192 شخصاً في 264 حادث مروري الأسبوع الماضي

وطن: توفي 3 أشخاص وأصيب 192 شخصاً بجروح في 264 حادث مروري وقع الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 264 حادث مروري نتج عنها وقوع 3 وفيات وإصابة 192 شخصاً وصفت إصابة 12 منهم بالمتوسطة و 180شخصاً بالبسيطة.

وأضافت أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 14766 مركبة وأنزلت عن الشارع 157 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 2630 مخالفة مرورية، وحجزت 135 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 379 مركبة غير قانونية .