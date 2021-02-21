العثور على شابة متوفاة بمنزلها في يطا

وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الأحد، تحقيقا بوفاة مواطنة (26 عاما)، وجدت داخل منزلها جثة هامدة بمنطقة أم الخير في يطا جنوب الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة تفيد بوجود مواطنة متوفاة داخل منزلها، تحركت قوة من الشرطة والمباحث الجنائية برفقة النيابة العامة الى المكان.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.