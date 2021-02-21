أوقاف غزة: تحديث إجراءات الوقاية من كورونا في المساجد

وطن: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة تحديثًا لإجراءات الوقاية المتعلقة بفيروس كورونا في المساجد.

وقررت الوزارة، استمرار المحافظة على الإجراءات الوقائية من التباعد بين المصلين في الصفّ الواحد، وارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة.

كما قررت بقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة في حق المرضى وأصحاب الأعذار الشرعية، وانتهاء الرخصة في حق الأصحاء.

وأوعزت الأوقاف بإطالة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 15 دقيقة لصلاتي الظهر والعصر، وكذلك مدة خطبة الجمعة.

ودعت إلى المحافظة على العبادات والصلوات في المساجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة، وقالت إن "الموقف الصحي لا يزال غير مستقرٍ بعد، وكل الاحتمالات المستقبلية واردة".