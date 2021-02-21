3 وفيات و244 إصابة بكورونا في القدس المحتلة

وطن: أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني تسجيل 3 حالات وفاة و244 إصابة بفيروس "كورونا" في المدينة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الجبريني، أن حالتي وفاة سُجلتا في البلدة القديمة، والثالثة في بلدة جبل المكبر، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 218.

وقال إن المدينة سجلت 244 إصابة جديدة خلال يومين، ليصل عدد الإصابات النشطة إلى 1533 بعد تسجيل 244 حالة شفاء، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات يبلغ 75 مريضًا.

وأشار الجبريني إلى أن مدينة القدس شهدت أمس السبت إقبالًا جيدًا على تلقي لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.

وذكر أن عدد متلقي اللقاح بلغ (3606) في كل من عيادات "كلاليت" الشيخ جراح، بيت حنينا، المجد، وبيت صفافا، إضافة لحملة التطعيم التي نظمت في العيسوية لمختلف صناديق المرضى.

ونوه الجبريني بأن عدد متلقي اللقاح الأول ارتفع بذلك إلى أكثر من 46 ألفًا، واللقاح الثاني إلى حوالي 22 ألفًا.