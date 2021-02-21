في ظهوره الاول بعد خسارته الانتخابات .. ترامب يخطط لإلقاء كلمة حول مستقبل الجمهوريين الأسبوع المقبل

وطن: كشف مصدر مطلع، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 شباط/ فبراير وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.

وأضاف المصدر إن ترامب “سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة”.

وترك الجمهوري ترامب منصب الرئيس الأمريكي يوم 20 كانون الثاني/ يناير مع انتهاء فترة ولايته وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي، جو بايدن.

وشهدت فترة رئاسة ترامب فضائح وخلافات كثيرة في الساحة السياسية الداخلية بالبلاد وصلت إلى ذروتها يوم 6 كانون الثاني/ يناير حينما اقتحمت مجموعة من أنصاره مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج السباق الرئاسي، حيث أسفرت الاضطرابات في الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص.