دولة الاحتلال: لقاح "فايزر"و"بيوننتيك" خفض الإصابات بكورونا بنسبة 95.8%

وطن: ذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم السبت، أن معدل الإصابات بعدوى فيروس كورونا انخفض بنسبة حوالي 96% بين من تلقوا جرعتي لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك".

وقالت الوزارة إن دراساتها أظهرت أن فعالية اللقاح بلغت نسبة 95.8% بين متلقي كلا الجرعتين، كما أشارت إلى أنه فعال أيضا بنسبة 98% في منع الإصابات التي تسبب الحمى أو متاعب التنفس، وكذلك فعال بنسبة 98.9% في منع نقل المصابين الى المستشفى والوفاة.

وقامت هذه النتائج على بيانات تم جمعها حتى 13 فبراير من "الإسرائيليين"، الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ جمع البيانات.

وبحسب "رويترز"، فقد ذكر موقع الوزارة على الإنترنت أن 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بحلول 30 يناير وبالتالي صاروا مؤهلين لضمهم للإحصاء.

وأيضا أظهرت تقارير سابقة من مقدمي الرعاية الصحية الأفراد نتائج إيجابية مما دفع إلى رفع القيود على الاقتصاد بعد أسابيع من العزل العام، وتقرر السماح للمدارس والكثير من المتاجر بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأحد.

ويبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في دولة الاحتلال نحو 745 ألف حالة بينها 5526 وفاة.

وحتى الآن تم تطعيم 4.2 مليون شخص في "إسرائيل" بالجرعة الأولى من اللقاح، بينهم 2.8 مليون شخص تلقوا كذلك الجرعة الثانية.