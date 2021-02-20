إعادة فتح جسر الملك حسين غداً الأحد

وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الاردنية فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر.

ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمعابر والحدود، فإن فتح جسر الملك حسين سيكون على النحو التالي:

- قدوم المسافرين بإتجاه المملكة يحتاج الى حجز مسبق على منصة get_way وفحص pcr قبل 72 ساعة.

- مغادرة المسافرين باتجاه الضفه الغربية من حملة هويات الضفة الغربية فقط.

وأفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان لها، بأنه يسمح للمسافرين القادمين للأردن والذين تسنى لهم الحجز مسبقاً على المنصه يوم القدوم أو ما قبله بالقدوم للمملكة علماً بأن العدد المسموح به بالقدوم ٣٠٠ مسافر يومياً باستثناء الترانزيت والحالات الانسانية والصادر بها موافقة من قبل وزارة الداخلية الاردنية.