د. إيناس عبّاد العيسى تكتب لـ"وطن": المدارس والمناهج في مدينة القدس من1967-1993

أُعلن قيام الدولة اليهودية في الثالث من ديسمبر عام (1948م) عندما أعلن رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن جوريون بأن القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل، في حين ظلت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية حتى هزيمة يونيو-حزيران 1967، والتي أسفرت عن ضم القدس بأكملها لسلطة إسرائيل، بقرار من البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بتاريخ (27 حزيران 1967م)(1)، وفي تلك الفترة تحديداً، برزت التعددية في الجهات المشرفة على التعليم والتي استمرت حتى الآن؛ بشكل جلي وواضح وتمثلت في خمسة أنواع من المدارس في القدس الشرقية (2).

1. المدارس الخاصة: وتوجد على ثلاثة أنواع:

أ. المدارس الخاصة التابعة لأفراد أو عائلات أو جمعيات، مثل الكلية الإبراهيمية في القدس.

ب. المدارس التابعة لجهة غير حكومية مثل مدارس الإيمان.

ج. المدارس التابعة لإحدى الطوائف الكنسية مثل مدرسة الفرير أو شميدت؛ وجميعها تطبق المناهج الأُردنية المستخدمة في الضفة الغربية؛ مع تعديل على مناهج اللغة الإنجليزية، واللغة العبرية وبعضها تدرس لغة ثالثة مثل الفرنسية كما في الكلية الإبراهيمية، أو الألمانية مثل مدرسة الشميدت، وتبلغ نسبة المعلمين الذكور في تلك المدارس (22.5%)، والإناث (77.5%) وهم من الفلسطينيين(3 ).

--المراجع--

(1 ) روحي الخطيب: الموسوعة الفلسطينية، قسم (2)، الجزء (1)، 1990، ص 901.

(2 ) سمير جبريل: تعدد مرجعيات التعليم في القدس: واقع وتحديات، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الائتلاف الأهلي في القدس"التعليم في القدس واقع ...وتحديات"، القدس، 2008، ص ص 5- 9.

(*) جدول (3) من تصميم الباحثة بناءً على معطيات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

(3 ) سمير جبريل: تعدد مرجعيات التعليم في القدس: واقع وتحديات، مرجع سابق، 2008، ص ص 5- 9.

2. مدارس الأوقاف الإسلامية: خضعت لإشراف المملكة الأردنية الهاشمية من حيث تعيين المديرين والمعلمين، والإشراف والرواتب والمناهج، حيث ارتبطت رواتب المعلمين القدامى مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، فيما ارتبطت رواتب المعلمين الجدد بعد عام (1967م) مع جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، حتى عام (1980م)، ثم انتقلت مسئولية تلك المدارس المالية إلى اللجنة الفلسطينية الأُردنية المشتركة، وبقي الحال على ما هو عليه حتى فك الارتباط عام (1988م) ثم انتقلت مهمة الإشراف إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، تحسباً من التدخل الإسرائيلي في شئونها الداخلية؛ فظلت هذه المدارس تدرس المناهج الأُردنية حتى دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عام (1993م)، حيث أصبحت تتبع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(1).

3. المدارس التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية: تتبع هذه المدارس في سياستها وتمويلها وخدماتها لدولة إسرائيل، رغم أن بعضها تدرس المناهج الأُردنية والبعض الآخر تدرس المناهج الإسرائيلية، وتعاني هذه المدارس من مشكلات كثيرة سواء من حيث الصفوف المكتظة والمباني المتهالكة، والافتقار إلى أدنى شروط الصحة والسلامة والأمان المدرسي، كما تعاني نقصاً في الملحقات المدرسية من ساحات ومختبرات ومكتبات(2)، ولا يعني تمويل إسرائيل لتلك المدارس حرصها على تعليم الفلسطينيين، بل هي السيطرة على مدخلات ومخرجات النظام، حيث اقتصرت على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات التعليمية للفلسطينيين في القدس.

4. مدارس شبه حكومية أو مدارس المقاولات: مدارس مدعومة مادياً من إسرائيل، استحدثت نتيجة النقص الحاد في عدد المدارس، وازدياد في أعداد الطلاب، وهي في غالبيتها ربحية واستثمارية، يبلغ عددها (18) مدرسة وتشرف عليها وزارة المعارف الإسرائيلية؛ حيث تمثل علاقة شراكة متمثلة في وزارة المعارف الإسرائيلية والمجتمع المحلي الفلسطيني، على أساس التفاوض ثم الاتفاق الرسمي والتعاقد على الشكل النهائي للمدرسة وآلية التمويل وشروط تقديم المساعدات على أساس السلطة السياسية لإسرائيل.

5. مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): تشرف عليها وكالة الغوث الدولية التابعة للأُمم المتحدة، وتهدف إلى استيعاب أعداد من الطلاب في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المعلمين الذكور في مدارس القدس (26) معلماً، والإناث (86) معلمة، جميعهم من الفلسطينيين، وتوفر تعليماً مدته (9) أعوام للأطفال المسجلين كلاجئين.

تقدم مدارس الوكالة الخدمات للطلاب من الصف الأول للصف التاسع، وينتقل بعدها الطلاب إما للمدارس الخاصة أو مدارس بلدية القدس، أو الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ وهي تطبق المناهج، والخطط الدراسية، ومدة الدراسة، والعطلات، وقوانين النجاح والرسوب التي تطبقها المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية( 3).

( 1) إيمان مصاروة: مرجع سابق، ص ص 91-92.

( 2) وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: الإدارة التعليمية في التجربة الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم، رام الله، 2004، ص7.

( 3) يمكن الرجوع إلى :

• وزارة التربية والتعليم العالي: مشاكل التعليم في القدس، 2014، ص2، تاريخ الاطلاع 1-10-2014 www.mohe.gov.ps، ص ص 3-25.

• سمير جبريل: تعدد مرجعيات التعليم في القدس: واقع وتحديات، مرجع سابق، 2008، ص ص 6- 9.

وفي مقابلة خاصة مع مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوضح أن بعض المدارس في وكالة الغوث أصبحت تدرس حتى الصف العاشر، ومنها (4) مدارس داخل الجدار و(3) مدارس خارج الجدار، موضحاً في السياق ذاته أن إسرائيل تسيطر حالياً على غالبية قطاع التعليم في القدس عدا مدارس وزارة التربية التعليم الفلسطينية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

أما فيما يتعلق بالمناهج التعليمية في المدارس الحكومية في مدينة القدس فقد تباينت وتبدلت من فترة لأخرى، حيث طبقت المناهج الرسمية الإسرائيلية في المدارس التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس خلال الأعوام (1967/1968م) وأعوام (1971/1972م) وذلك للمرحلة الثانوية فقط، والتي واجهها الأهالي والطلاب بالمقاومة والرفض؛ واتجه الطلاب نتيجة لذلك للانتقال من المدارس الحكومية التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية إلى المدارس الخاصة هروباَ من المناهج الإسرائيلية. تلا ذلك تطبيق المناهج الموحدة، التي اشتملت على امتحان التوجيهي الأردني وامتحان البجروت الإسرائيلي (امتحان إسرائيلي يوازي امتحان الثانوية العامة الفلسطيني) لاجتياز المرحلة الثانوية؛ إلا أن أولياء الأمور والطلاب احتجوا على تطبيق المناهج الموحدة لما تتضمنه من جهد مضاعف ومناهج تتبع لنظامين تعليميين مختلفين، والنتيجة رسوب عدد كبير من الطلاب في الاختبارين، وخلو المدارس من الطلاب، ونتيجة لضغط ومقاومة السكان المقدسيين وأهالي الطلاب للمناهج الإسرائيلية، وانتقالهم من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة، أعيد تطبيق المناهج الأردنية في العام (1973م) للمدارس الثانوية، وبعدها للمدارس الإعدادية خلال العام (1978م)، فيما طبق للصفوف الابتدائية في العام (1980م)، مع شروط إسرائيلية أهمها تدريس اللغة العبرية للطلاب في تلك المدارس(1 )؛ ومن هنا يبرز تأثير أولياء الأمور والمجتمع المحلي في تعديل قرار تطبيق المناهج الموحدة وما أتبع ذلك من تحسين في نوعية التعليم.

أما حول المقررات الدراسية فقد تم حظر تدريس (55) كتاباً مدرسياً بموجب قرار عسكري رقم (107) في (8/1967م) وحذف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب العربي، وقد تم التراجع عن ذلك القرار والسماح بتعليم المناهج الأردنية عام (1968م)؛ وظلت الصراعات متكررة حول المناهج، فقد قامت إسرائيل بتاريخ (7-3-2011م) وبعد ثورات من الأهالي واضرابات متكررة باتخاذ قرار بتزويد المدارس العربية المعترف بها وغير الرسمية بالمناهج الدراسية الفلسطينية؛ وذلك بعد إزالة شعار السلطة الوطنية الفلسطينية الموجود على الكتب؛ وإلغاء كل ما ترفضه وزارة المعارف الإسرائيلية( 2).