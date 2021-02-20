سلطة جودة البيئة: نتابع ما حدث من تلويث للمياه الجارية في قراوة بني زيد شمال رام الله

وطن: قالت سلطة جودة البيئة، إنها تتابع مع كافة الجهات ذات العلاقة، اليوم السبت، ما حدث من تلويث للمياه الجارية في أراضي قرية قراوة بني زيد شمال رام الله بمواد ملونة.

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان لها، إنها تتابع مع كافة الجهات المختصة، بما فيها المجلس القروي والشرطة والدفاع المدني، التحقيق بالحادث، للوصول إلى الفاعلين، والتأكد من طبيعة المواد الملوثة، إن كانت طلاءات أو أي نفايات كيماوية أخرى.

وأكدت بأن التعامل مع هذا النوع من النفايات خلافا لإحكام المادة (12) من قانون البيئة المعاقب عليها بالمادة (62) إضافة إلى التعويض عن الضرر البيئي، وسيتم تحويل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل للجهات القضائية.

وأهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين، ضرورة الامتناع عن القيام بالأفعال التي تؤدي إلى تلويث البيئة، أو تشكل تعد على الحياة الطبيعية، والتعاون معها، بالتبليغ عن أي اعتداء على البيئة والحياة الطبيعية والبرية.

وكان مواطنون ونشطاء تناقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمياه الجارية في وادي قرية قراوة بني زيد، عقب قيام مجهولين بتلويثها بطلاءات ملونة.

وكانت وطن قد أجرت مقابلة مع رئيس مجلس قراوة بني زيد خالد عرار للتعليق على سبب الحادثة، للإطلاع: اضغط هنا