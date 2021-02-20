مرسوم رئاسي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل في "التشريعي" المقبل للمواطنين المسيحيين

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.

ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لأحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك.

وكان الرئيس في وقت سابق من اليوم أصدر مرسوماً أخراً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

وجاء المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.