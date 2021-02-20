مصطفى البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ أبدا لعبودية الاحتلال والأبرتهايد

وطن: شكر د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مئات المشاركين من مختلف الدول العربية في مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" واشاد بوقوفهم في وجه التطبيع واسنادهم للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.

وقال البرغوثي أن التطبيع هو جزء من صفقة القرن الرامية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة، ويمثل خطورة ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل وعلى شعوب ومصالح الدول المطبعة نفسها، وأنه يمثل تسللا للرواية الإسرائيلية المزيفة للمحيط العربي.

وأكد البرغوثي أن أفضل سلاح لإفشال التطبيع هو إستنهاض مقاطعة شعبية عربية لنظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا و ياضيا وفنيا وفي كل المجالات.

وقال البرغوثي إن الشعب الفلسطينيسي حقق حريته بالنضال والمقاومة ولن يرضخ أبداً لعبودية الإحتلال والتمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

وأشار البرغوثي إلى أهمية تبني استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة وتحقيق الوحدة الوطنية واستنهاض المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة.