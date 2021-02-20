تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور AH5N8 في روسيا

وطن: أعلنت روسيا، يوم السبت، عن تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة AH5N8 من فيروس إنفلونزا الطيور.

وأفادت رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية لحقوق المستهلك آنا بوبوفا بأن موسكو أبلغت منظمة الصحة العالمية بذلك قبل أيام.

وأوضحت بوبوفا أن الحالة انتقلت من الطيور، في وقت لا توجد دلائل على انتقال العدوى بين البشر حتى الآن.

وأشارت إلى أن 7 عمال في مصنع للدواجن بجنوب البلاد أصيبوا بسلالة AH5N8 عندما ظهر المرض في المصنع في ديسمبر، لافتة إلى أنهم بصحة جيدة الآن.

وكانت سلالة أخرى من إنفلونزا الطيور هي H5N1 انتقلت إلى البشر.