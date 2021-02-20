تبيع أسلحة إلى أكثر من 50 بلدا.. 13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة خلال 2020

وطن: حافظت روسيا على مستوى صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية في العام 2020 عند نفس مستوى العام 2019، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات العام الماضي 13 مليار دولار.

وقال ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، اليوم السبت خلال مشاركته في معرض الأسلحة "آيدكس 2021"، إنه على الرغم من العقوبات وجائحة كورونا تمكنت الشركة من بيع منتجات عسكرية العام الماضي بقيمة 13 مليار دولار.

وعلى مدى العقد الماضي احتلت روسيا مكانة رائدة في قائمة مصدري الأسلحة في العالم، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 15 مليار دولار، تشكل حصة "روس أبورون إكسبورت" منها حوالي 13 مليار دولار.

وفي وقت سابق كشف مسؤول روسي رفيع المستوى عن أن روسيا تقوم بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى أكثر من 50 بلدا حول العالم.

المصدر: نوفوستي