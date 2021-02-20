تحذيرات من كورونا في العراق بعد تسجيل اصابات "شديدة" لدى الاطفال والشباب

وطن: جددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تحذيرها من خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بعد أن سجلت إصابات "شديدة" لدى فئتي الأطفال والشباب.

وذكرت في بيان صحفي: "يستمر تصاعد الإصابات بشكل سريع في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات شديدة لدى الأطفال والأعمار الشابة، وهذا ما يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة، التي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

وأضافت: "آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين، كما يتحتم تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع أرجاء العراق".

وأشارت الوزارة إلى أن "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، يهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الأيام المقبلة، مما يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الإصابات المتزايد وبالتالي يؤدي الى زيادة بأعداد الوفيات".

ودعت الوزارة "كل المؤسسات الحكومية والأهلية بتعليق النشاطات ذات التجمعات البشرية خلال الأيام القادمة والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة".

المصدر: RT