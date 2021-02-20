مصدر في الجبهة الشعبية لوطن: سنشارك في الانتخابات التشريعية القادمة

وطن: قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

وذكر مصدر في الجبهة لوطن، ان الجبهة حسمت قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة في 22 أيار القادم.

وكانت الجبهة قالت في وقت سابق إن قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة ما زال قيد البحث داخل أطر ومؤسسات الجبهة.

وأعلنت الشعبية تحفظها على البيان الختامي لحوار الفصائل في القاهرة، الذي أعلنت فيه الفصائل اتفاقها بشأن آليات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات التي تجري في وقت لاحق هذا العام.