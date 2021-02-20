باستثناء القدس.. 10 حالات وفاة و 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة و 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة باستثناء القدس.

وبين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، أريحا والأغوار 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (86)، ضواحي القدس (18)، بيت لحم (91)، جنين (25)، طولكرم (43)، قلقيلية (20)، سلفيت (49)، نابلس (36)، رام الله والبيرة (130)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (6)"، قطاع غزة (90).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (98)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (49)، جنين (31)، طولكرم (26)، قلقيلية (16)، سلفيت (47)، نابلس (18)، رام الله والبيرة (92)، طوباس (2)، أريحا والأغوار (17)"، قطاع غزة (195).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.