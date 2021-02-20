لقاء بين الرئيس والقدوة يؤكد وحدة قرار فتح

وطن: كشف رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، منير الجاغوب، عن عقد لقاء بين الرئيس عباس، وعضو اللجنة المركزية لفتح ناصر القدوة.

وبحسب ما نشره الجاغوب اليوم السبت، فإن اللقاء تم بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وجرى فيه الاتفاق على وحدة حركة فتح والالتزام بقراراتها.

وأمس، وصف ناصر القدوة، الاتفاق بين حركتي فتح وحماس بـ "الصفقة" للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية.

وحول رؤيته لإحداث تغييرات جديّة للخروج من هذه الثنائية، قال القدوة، إن ذلك يتم بقيام فتح بـ"الانفتاح على القوى الفلسطينية، من مستقلين ويسار سابق، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال الوطنيين"، داعياً للعمل معهم على أرضية سياسية مناحي الحياة المختلفة، وبعد ذلك يكون الحديث عن الانتخابات والقوائم...

وأكد القدوة، أن الأسير مروان البرغوثي يجب أن يكون جزءا أساسيا من هذا الموضوع، ولا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت عنوان "سأنتظر انتخابات الرئاسة!"، موضحا بأنه إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب أن يكون جزءا أساسيا من هذه العملية. داعيا البرغوثي إلى حسم أموره بشكل أوضح، مضيفاً: "نحن حسمنا أمرنا، ومؤيدون له في أي خيار يريد الذهاب إليه".