تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في روسيا إلى أقل من 13 ألفا

وطن: تظهر الأرقام الرسمية لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تحسنا في الوضع الوبائي، حيث تم تسجيل تراجعا في وتيرتها وسجلت السلطات الصحية 12953 إصابة فقط خلال اليوم الماضي.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم السبت، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 480 شخصا، فيما تماثل للشفاء 17484 شخصا.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 4 ملايين و151980 شخصا، وتعافى 3 ملايين و697433 شخصا، فيما توفي 82876 شخصا.

وأجرت روسيا منذ بدء تفشي الوباء نحو 109 ملايين اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، آخرها لقاح "كوفيفاك"، اليوم السبت، وكان لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، تم تسجيله في 11 أغسطس العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا)- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

المصدر: (RT )+ (نوفوستي)