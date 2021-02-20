94 ألف عامل يتوجهون غدا إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل دون مبيت

وطن: أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن 94 ألف عامل يتوجهون غدا إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48 بشكل رسمي.

وأوضح سعد، اليوم السبت، أن إجراءات الإغلاق التي فرضها الاحتلال بعد انتشار جائحة "كورونا"، حالت دون تمكن نحو 75% من العمال في العديد من القطاعات من الدخول والخروج من وإلى أماكن عملهم، وطلب منهم المبيت في الداخل، إذا ما أرادوا الاستمرار في أعمالهم.

وأضاف، أنه سيتم السماح للعمال بالتوجه إلى أماكن عملهم بشكل رسمي عبر الحواجز العسكرية، وليس من خلال ما باتت تعرف بــ"الفتحات"، التي تم إحداثها في جدار الفصل العنصري، والتي تعرض من خلالها العمال للقمع والتنكيل من قبل قوات الاحتلال، حيث تم استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد منهم، فيما جرى اعتقال آخرين.

وشدد على أن "حركة العمال ستكون من دون قيود للمتوجهين إلى العمل أو المغادرين إلى منازلهم، وبما يشمل كافة القطاعات".

من جانب آخر، أشار سعد إلى أهمية الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية بشأن تطعيم كافة العمال على الحواجز، موضحا أن هناك تشديدات في إسرائيل على قضية تلقي اللقاح، رغم أنها مسألة اختيارية، خاصة لمن أراد التوجه إلى الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة أو متوسطة، حيث يسمح فقط بالدخول لحملة شهادة تفيد بتلقي اللقاح.

ونوه إلى أن قرارا صدر بمنع أي عامل من الدخول إلى منشأة العمل إذا لم يتلق التطعيم في إطار سياسة عامة تنتهجها إسرائيل، رغم أن مسألة أخذ اللقاح تعتبر اختيارية.

ودعا شاهر سعد العمال إلى عدم رفض تلقي اللقاحات، خاصة أن ذلك قد يشكل تهديدا على إمكانية استمرارهم في العمل، عدا عن الفوائد المرتبطة بالصحة العامة لمن يتلقاها، كتوفير المناعة والحيلولة دون التعرض للإصابة بالفيروس في داخل أراضي عام الـ48، الذي يشهد انتشارا واسعا للفايروسات المتحورة.

وأضاف: "من الأفضل للعمال أن يتلقوا اللقاحات لحماية أنفسهم وعوائلهم من الطفرات الجديدة للفيروس التي تنتشر في إسرائيل بشكل أوسع عما هو في الأراضي الفلسطينية، وكذلك فإن اللقاحات المتوفرة في إسرائيل هي من الأفضل عالميا والأكثر أمنا، والتي سجلت نسبة فعالية تجاوزت 90%، كـ"فايزر" و"موديرنا".

وحول الآليات التي جرى التوافق عليها بين الوزارتين لتطعيم العمال، أكد سعد أن اللقاحات لن تعطى بحلول الغد، بل سيتضح خلال الأيام المقبلة الموعد المحدد لانطلاق هذه العملية، والتي يمكن أن تستمر لعدة أيام.

وأشار إلى أن ما ورد من معلومات يفيد بأن من سيقوم بإعطاء المطاعيم هي طواقم طبية فلسطينية بعد توفير جرعات اللقاح من "إسرائيل".



