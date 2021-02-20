داود الخطيب.. مقاوما فأسيرا فشهيدا

وطن: شيع المئات في بيت لحم، السبت، جثمان الشهيد داود طلعت الخطيب، بعد أكثر من خمسة شهور على احتجاز جثمانه.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزله في البلدة القديمة ببيت لحم، قبل ان يوارى جثمان الشهيد في مقبرة الشهداء بالعبيات شرق بيت لحم بعد الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب في ساحة المهد.

وفي 2 أيلول 2020، ارتقى الأسير داود طلعت الخطيب في سجن "عوفر"، إثر عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال بحقه من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته بنوبة قلبية.

وكان الأسير الخطيب محكومًا بالسجن 18 عاماً و8 أشهر، وكان قد تبقى من محكوميته عدة أشهر للتحرر قبل استشهاده.

واعتقل الخطيب بتاريخ 2/4/2001، عقب محاصرة منزله في بيت لحم، ومنذ اعتقاله تنقل بين أكثر من خمسة سجون حيث حكم عليه بالسجن 18 عاماً ونصف العام، بتهمة نشاطه في الانتفاضة الثانية، وتنفيذه عدة عمليات ضد الاحتلال.