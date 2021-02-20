رواية فرحة: سردية الأم الفلسطينية

كتب: د. أحمد رفيق عوض

ما بين واقع البطولة وبطولة الواقع، يجترح وليد الهودلي روايته الجديدة: "فرحة"، حيث يمتزج المتخيّل بالواقعي، والاسطوري بالمحكي، والبسيط بالمذهل، هي رواية امرأة أخرى من النساء اللواتي دخلن عالم وليد الهودلي الروائي، وكأنّي به يقول ان البطولة ليست حكرا على نوع دون نوع آخر، البطولة مقسمة بالتساوي على من يريد أن يغيّر واقعه وان يرسم مستقبله كما يريد.

هذه رواية امرأة اسمها فرحة، كان لها اسم حقيقي وحياة حقيقية، ولكنها – لظرفها الذي هو ظرف كل فلسطيني وفلسطينية – استنهضت اروع وأجمل وأقوى ما في روحها لتجعل من حياتها قصة تروى للأجيال. الهودلي – وفي لحظة ما – أعجبته فكرة أن يؤسطر هذه الحياة، ولكنه سرعان ما يكتشف ان الواقع ذاته أسطورة. وعلى مدى الرواية، التي ازدحمت بالتفاصيل الصغيرة وكأنها الاسرار التي تروى لأول مرة، تمتزج فرحة المرأة والوطن والامل والحرية، في سيمفونية عجيبة وغنية تؤصل لإرادة الشعب وطاقاته.

جميل هذه الرواية أنها أرخت وجمّلت وفصلت وكثفت المعنى الحقيقي لعشق الحرية وامتيازها وكلفتها، وأنها انتزعت من بين ملايين الحكايات الفلسطينية حكاية امرأة واحدة راينا ولمسنا فيها كل الحكايات، بكل ما فيها من ألم وفخار وعزّ.

الصديق الهودلي، روائي من نوع خاص، دؤوب وصبور، ينسج روايته ببطء وروية، هو غير متعجل، لا النهايات ولا المصائر، فرواياته جميعا تزخر بالابطال الذين لا يكثرون من طرح الاسئلة بقدر قدرتهم على تقديم الاجابات.