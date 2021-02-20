برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم في شباط الجاري

وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شباط/ فبراير الجاري.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجن "مجدو" ستكون بتاريخ 23/2، وسجون "الدامون-نساء، نفحة، رامون-الفوج الأول لـ22 عائلة، والنقب-الفوج الأول" بتاريخ 24/2، وسجن "رامون-الفوج الثاني لـ22 عائلة، وسجن النقب-الفوج الثاني" بتاريخ 28/2.

وأضافت أن زيارة سجون "الدامون-أشبال، هداريم، بئر السبع وعسقلان" بتاريخ 1/3، لافتة إلى أنن سجني "جلبوع وشطة" سيتم تحديدهما لاحقًا.

وطالبت اللجنة أهالي الأسرى بالالتزام بوسائل الوقاية بسبب الوضع العام وانتشار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه يُسمح للأسير بزائر واحد فقط، إلا الأسير المتزوج مسموح له زيارة شخص بالغ وطفلين من أبنائه أقل من 16 عامًا.