غينيا الاستوائية تقرر نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

وطن: أعلن رئيس غينيا الاستوائية، الجمعة، أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، في خطوة يندد بها الفلسطينيون، الذين يؤكدون أن مثل هذه الخطوات الأحادية انحياز صارخ للاحتلال الإسرائيلي.



وادعى رئيس غينيا، تيودورو مباسوغو، أن "القارة الأفريقية برمتها تستقبل إسرائيل بأذرع مفتوحة"، على حد زعمه.

ورحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالخطوة.

وقال خلال اتصال هاتفي مع مباسوغو؛ إن "إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الأفريقية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل بشكل كبير"، وفق زعمه.