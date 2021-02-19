التيار الديمقراطي بين النهوض والهاوية

كتب عمر عساف : منذ ثلاثة عقود على الأقل والسؤال المطروح على الطاولة " اين دور التيار الديمقراطي الفلسطيني ؟ " وهذا بالطبع بالمفهوم الواسع يعني القوى الديمقراطية بكافة مكوناتها سواء أكانت منظمة في فصائل وأحزاب وحركات او غير منظمة مثل الحركات المطلبية والمجتمع المدني وحراكات المطلب الواحد او الشخصيات المستقلة ذات الجذور او التوجهات الديمقراطية التقدمية والعلمانية والأكاديمية ، والتي تشكل وفق الاستطلاعات بين ٢٥-٣٥ ٪؜ من الشعب الفلسطيني .

ومع ان هذه القوى والمكونات لعبت دورا هاما في النضال الوطني والثورة والمقاومة والنضال وفي كافة محطات النضال والمقاومة خلال عقود النضال في الوطن والشتات ، إلا ان مشكلتها انها رضيت لنفسها ان تكون جزءا من نظام الكوتا والمحاصصة الذي شكل عنوان النظام السياسي الفلسطيني منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا ، مما مكن فتح ( الحزب المهيمن على م ت ف ) من الحد من دور ومشاركة القوى الديمقراطية في القرار الوطني والسياسي ، وفي التأثير على القرار الوطني الفلسطيني في محطاته الرئيسية وصولا الى اتفاق أوسلو ١٩٩٣. ولعل التباين بين هذه القوى حول اتفاق أوسلو اسهم في تغييب إمكانات عملها الموحد في مواجهة أوسلو وتبعاته ، وظل هذا حتى وصول أوسلو بعد عقد من توقيعه الى طريق مسدود واقتناع حتى اصحاب اوسلو بأنه لن يصل الشعب الى الحد الأدنى من حقوقه وبان القبول به وابرامه كان خطأ أو خطيئة.

ومع ان فرصة قد توفرت لإمكانية إقامة تحالف ديمقراطي انتخابي عام٢٠٠٥/ ٢٠٠٦ في انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الثانية الا ان العزة بالاثم أخذت الجميع وظن كل طرف انه يستطيع التصدي للمهمات الوطنية والاجتماعية وحده ، وجاءت النتائج كارثية لكافة مكونات التيار الديمقراطي من القوى والفصائل والأحزاب ، وظل الجميع الديمقراطي خلال العقد ونصف الاخيرة غير قادر على التصدي للقضايا الكبرى التي تمثلت بالانقسام والتفرد والفساد والتنسيق الأمني وظلت ضعيفة وهشة امام تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها الامنية على الشعب وهيمنتها على السلطات الاخرى وفي رأسها القضاء وتعمق سلطة الفرد الواحد واستشراء الفساد والمحسوبية وغياب الحريات ....الخ .

ان المأزق الأعمق الذي تشهده الحالة الفلسطينية على الأصعدة المختلفة يضع الكل الفلسطيني وفي المقدمة منه مكونات التيار الديمقراطي من قوى وحراكات وفعاليات وشخصيات أمام التحدي الأبرز ربما منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة من خمسة عقود ونصف ، ليس على القضية الوطنية - وهو الأهم - وحسب بل أيضا على مصير مكونات التيار الوطني الديمقراطي وبشكل خاص المنظمة منها ( القوى والفصائل والأحزاب ) .

ولست هنا بصدد الدخول في نقاش حول الانتخابات ومحاولة بعض معارضي إجرائها تحميلها مسؤولية ما وصلنا له وطنيا واجتماعياً واقتصاديا وحتى استمرار الانقسام ، ففي رأيي ان غيابها واحد من الأسباب الرئيسة التي أوصلتنا الى هذا الوضع ولو عقدت الانتخابات بدوية و بانتظام للمنظمة والرئاسة والتشريعية لتجددت القيادات وتجاوزنا الفردية وكنا أقوى في مواجهة الأعداء .

ومع ان جهودا كبيرة بذلت خلال العقدين لإنشاء تحالف لمكونات التيار الديمقراطي الا ان أسبابا ذاتية أو فئوية وشخصية افشلت هذه المحاولات التي كانت وما زالت لها دوافع وأسباب وظروف موضوعية مؤاتية وطنيا واجتماعياً ، إلا ان الأسباب الذاتية والاعتبارات الفردية والشخصية هي التي أفشلتها الى جانب دور بعض أوساط السلطة وأجهزتها ترهيبا و ترغيبا في التأثير على بعض هذه المكونات والتي كانت تجربة التجمع الديمقراطي عام ٢٠١٨ آخر نماذجها .

ما استفزني اليوم لكتابة هذه المقالة ما قرأته للصديق المحامي جواد بولس " تحت عنوان "أنشهد نهاية اليسار في انتخابات فلسطين ؟ " والتي ينطلق كاتبها من حرص على دور اليسار في الحالة الفلسطينية فالصديق يؤكد تخوفاته ويثير تساؤلات حول خشيته هذه ، ومع تقديري العالي لذلك التخوف الا انني اعتقد ولا بد ان الكاتب يشاركني ذلك بان هذا الأمر ليس حتميا لكنه ممكن ايضا .

اليوم تقف القوى الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات التيار الديمقراطي امام مفترق طرق تاريخي فإما وإما ؛ فاما ان تتحمل القوى الديمقراطية مسؤوليتها تجاه الوطن والشعب من خلال النظر الى الانتخابات باعتبارها فرصة قد لا تتكرر للتيار الديمقراطي للنهوض من كبوته التي طالت اذا احسن الاستفادة من هذه الفرصة التي توفرها الانتخابات الراهنة خصوصا ان الانقسام الذي أوصل شعبنا لحالة البؤس التي يعيشها وطنيا واجتماعياً يتحمل مسؤوليتها قطبا الانقسام وان الشعب قادر على محاسبتهما في صناديق الاقتراع ولنا أمثلة محلية ومن دول الجوار في معاقبة من فرط بحقوقه او كان سببا في معاناته ، ومع ذلك فالعقاب ليس حتميا ولن يكون تلقائيا وآليا لكنه يتطلب جملة من الإجراءات ينبغي ان تدفع كلها باتجاه وحدة كل مكونات التيار الوطني الديمقراطي بدءا بالقوى المنظمة والانفتاح على كل الحراكات الوطنية والمطلبية والنقابات والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية لإنجاز وحدة هذه المكونات بعيدا عن المحاصصة والاعتبارات الفئوية والحزبية والشخصية والتقدم بكل الثقة ببرنامج مباشر وبسيط يتناول القضايا والهموم الوطنية على قاعدة الوحدة والمقاومة والصمود ، ويتصدى للقضايا الاجتماعية وفي راسها محاربة الفساد وإطلاق الحريات والحماية الاجتماعية والعدالة في تحمل الأعباء ومحاربة الفقر والبطالة والتصدي لاحتاجات الشباب وخريجي الجامعات وقضايا التعليم والصحة وغيرها من القضايا الاجتماعية ، هذا كله يجب ان يقوم على وحدة هذه المكونات وهي وحدة لم تجرب الا وكانت نتائجها مثمرة وبالمقابل جربت الشرذمة والبعثرة والانقسام مرات وكانت نتائجها مدمرة مما يحتم استخلاص العبر بالوحدة ، بهذا يحتل التيار الديمقراطي موقعه الذي يستحق في الدفاع عن قضايا الوطن وقيادة النضال الوطني والاجتماعي باتجاه بر الأمان بديلا للهيمنة والتفرد والاقتسام وفي مواجهة مشاريع المساومة والتفريط التي تتهدد مصير شعبنا .

بالتأكيد هذا الخيار له ثمن هو الترفع عن الأهداف الفئوية والشخصية لصالح هموم الوطن وأوجاعه ، وبديل هذا الخيار قد يبدو الأسهل لكنه الاسوأ وهو أن تواصل هذه القوى ذات الطريق المجرب بالشرذمة والانقسام والذهاب الى الانتخابات كلا على انفراد وربما المخاطرة بعدم اجتياز البعض نسبة الحسم ١،٥٪؜ ( بين ٣٠-٣٥ ألف صوت ) او الالتصاق بحزب السلطة أو احد اجنحته او القائمة المشتركة لفتح وحماس كديكور للحفاظ على وجود شكلي استجابة لمقولة أحد كبار طرفي الانقسام " اننا لا نريد ان ندفن احدا بسبب الانتخابات " اَي سيتم تعويض من لا يجتازون نسبة الحسم عبر المقاعد المتبقية للمجلس الوطني في مناطق السلطة ( ١٨مقعدا ) او عبر اللجنة التنفيذية للعب ذات الدور الديكورية المكياجي في المشهد الفلسطيني ، وفي أحسن الأحوال الحصول على عدد محدود من المقاعد وافتقاد اَي تأثير فاعل على اَي صعيد وطني او اجتماعي ، وبالطبع هذا سيجر نفسه على المجلس الوطني بحيث يبقي عليهم ائتلاف فتح وحماس مكملا "للوحدة الوطنية "المنوي إرسائها بين فتح وحماس .

الكرة الآن في ملعب التيار الديمقراطي كقوى منظمة وحراكات ومجتمع مدني ونقابات وأكاديميين وشخصيات ديمقراطية للعمل الجاد والسريع والفوري لتوحيد الصفوف -لأن الوقت يضيق يوما بعد اخر - باتجاه بلورة " القائمة الوطنية الديمقراطية " كاداة للتغيير ولكسر القطبية الثنائية لطرفي الانقسام وشق الطرق أمام نهوض التيار الوطني الديمقراطي معبرا حقيقيا عن قضايا وهموم الشعب ولتكن هذه المهمة هي الحلقة المركزية لجميع مكونات التيار الوطني الديمقراطي من الآن وحتى ما بعد الانتخابات .