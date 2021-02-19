صلاح موسى يكتب لوطن : د. اشتيه هل تعلم ان اجراءات الحكومة لا تطبق الا على مراكز المدن

يبدو ان اجراءات الحكومة لمواجهة جائحة كورونا بالاغلاق قد وصلت الى نهايتها، ثبت انها اجراءات لم يتم وضعها موضع التنفيذ، فلا احد يلتزم بالاغلاق يومي الجمعة والسبت الا في مراكز المدن، والاجهزة الامنية للاسف لا تطبق الاجراءات الا على مراكز المدن ولا تصل الى البلدات والمدن والمخيمات لاسباب منها بسبب الاحتلال واخرى لعدم رغبتها في الصدام مع اصحاب المحلات في المخيمات وعدد من البلدات!! مع الاشارة الى ان مراكز المدن باتت تتمرد رويدا رويدا على هذه التعليمات، الناس اصبحوا يتوجهون الى البلدات المجاورة والقرى والمخيمات للشراء والبيع والتنزه. كما ان قرارات الحكومة للاسف ما زالت تؤثر على حقوق العمال العاملين في المنشات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر في كافة الاماكن تحت عنوان حالة الطوارئ والاتفاق الثلاثي الذي وقع بين الحكومة والنقابات وممثلي الغرف التجارية.

لا ادري ان كان رئيس الوزراء يعلم بذلك، فان كان يدري ولم يقوم بالمبادرة فهذه سقطة يجب تداركها وان كان لا يعلم فها نحن نعلمه ونطلب منه التدخل لوقف هذه التدهور ولاستدراك ذلك دون تاخير او تردد.

ان استمرار هذه الاجراءات دون انفاذها على الجميع تقود في الواقع الى تغيير اقتصادي واجتماعي في مراكز المدن وبدأت عدد من المدن ومنها جنين اهميتها خاصة في ظل اغلاق معبر الجلمة من قبل الاحتلال منذ انتشار الجائحة بل ان التجار ممن دفعوا الملايين لفتح محلاتهم التجارية بدأوا يفقدوا مصدر رزقهم .

مع مرور الوقت والاستمرار بهذه الاجراءات بدأت حالة من التحشيد فبي مراكز المدن ضد البلدات والقرى والمخيمات مما سيؤدي ان لم تتراجع عن الحكومة عن اجراءات الاغلاق الى بناء مفهوم جديد، واضافة قضية اشكالية لحالة الاحتقان والانقسام ما بين الضفة وغزة الى انقسام في المحافظة الواحدة مما يعزز من امكانية الصدام مع قوى الامن في مراكز المدن او اثارة الاحتجاجات من التجار واصحاب المصالح التجارية والعمال واصحاب المهن الحرة، رغم ان الخطوة التي قامت بها الحكومة بالسماح للمحلات بالعمل لغاية التاسعة مساء يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت كانت صائبة الا اننا نرى انها عالجت جزء من المشكلة وليست جلها وعليه فاننا نقترح الاتي:

1- ان يعلن رئيس الوزراء وبجانبه رجال الاعمال وممثلي النقابات والمجتمع المدني ذات الصلة عن الغاء الاغلاق يومي الجمعة والسبت لانه في الحقيقة لا يطبق الا في مراكز المدن.

2- ان يعلن رئيس الوزراء وقف منع التنقل ما بين المدن والمحافظات وفقا لخطة محددة الجدول بحيث تخضع للاختبار لان الجميع يتنقل ومن لا يتمكن فقط خطوط الباصات او بعض السيارات العمومية.

3- ان يعلن رئيس الوزراء عن الزامية العزل للتجمعات التي تظهر فيها حالات كبيرة لانتشار الوباء وعدم الاكتفاء بالعزل الاعلامي وعلى الارض لا يوجد أي اغلاق لهذه التجمعات حيث يلاحظ المواطنين انه وفي حالات عديدة يعلن المحافظ عن اغلاق قرية او مخيم او بلدة بسبب انتشار الوباء الا انه وفي حقيقة الحال يستطيع أي شخص ان يتنقل من الموقع المشار اليه دون أي رقابة.

4- ان يعلن رئيس الوزراء وبشكل واضح الغاء اي اتفاق او تفاهم تم بين القطاع الخاص والنقابات العمالية ووزارة العمل والمتعلق بصرف الرواتب ونسبتها والعودة الى ما كان الوضع قبل الكورونا سيما وان الاتفاق قد استنفذ الغاية من توقيعه في ذاك الوقت.

5- ان يعلن عن تشكيل جسم من القطاعات ذات الصلة (النقابات العمالية –النقابات المهنية- رجال الاعمال- جمعية رجال الاعمال- الغرف التجارية- المجتمع المدني) مع الحكومة لادارة ازمة الكورونا فيما يتعلق بانفاذ الاجراءات الوقائية في المنشات التجارية والصناعية والزراعية والصغيرة والمتناهية الصغر والجمعيات والمؤسسات والنقابات بحيث يعمل هذا الجسم المركزي على ضمان التنفيذ من خلال المحافظين لكافة الاجراءات دون أي انتقائية.

6- ان يتم انشاء لجان محلية في كل منطقة ومدينة وبلدة وقرية ومخيم لضمان حسن التنفيذ الجمعي من قبل الاطراف فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية.

هذه دعوة لرئيس الوزراء لاستدراك الموقف ومنع حدوث تتدهور للوضع الميداني على الارض حيث ان لسان حال المواطنين يقول هل الفايروس والوباء ينتشر في مراكز المدن ولا يصيب من هم مراكز البلدات والقرى والمخيمات.ارجو ان يكون لهذا المقال استجابة من رئيس الوزراء ولجنة الطوارئ ومعالجة هذه الاشكالية بالسرعة والحكمة المعهوده لديه.