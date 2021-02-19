بعد اجتماعها مع صحة الاحتلال .. الصحة: الاتفاق على تطعيم 100 الف عامل في الداخل المحتل بلقاح كورونا

رام الله - وطن: قالت وزارة الصحة الفلسطينية انها عقدت اجتماعا مع وزارة صحة الاحتلال لبحث الحد من انتشار السلالات الجديده لكورونا

وقالت الصحة ان الاجتماع جرى على المستوى الفني الخاص بكورونا وتم الاتفاق تطعيم مائه الف عامل فلسطيني من الذين يعملون في الداخل المحتل.

ولفتت الصحة الى انه جرى طلب الاعتراف ببطاقه التطعيم الفلسطينيه، وتم الاتفاق على التعاون الفني للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

ولفتت الصحة الى انه جرى طلب التوقف عن حجز سيارات وزاره الصحه التي تعبر الى مسافر يطا لتوفير الخدمات الطبيه ومطاعيم الأطفال ورعايه الحوامل واعطاء الحريه المطلقه لسيارات وزاره الصحه الفلسطينيه للتنقل فيها.