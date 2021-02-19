الأسير يوسف سكافي من الخليل يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير يوسف عبد الرحيم سكافي، من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، عامه الـ 18 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير سكافي اعتقل عام 2004، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد أربع مرات.

وذكر بأن الأسير يوسف سكافي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وكانت طفلته عبير سكافي ارتقت شهيدة قبل عدة سنوات، بسبب تعرضها لصدمة من قبل الاحتلال أثناء توجهها لزيارته في سجن "نفحة"، كما أن شقيقه علاء معتقل أيضا، ومحكوم بالسّجن المؤبد.

وتعرض الأسير سكافي عام 2009 لجلطة قلبية، وأُجريت له عمليه قسطرة وزراعة شبكيه في القلب، كما أنه عانى من مشاكل صحية عديدة.

وفقد الأسير سكافي والديه دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، علمًا أن والده عبد الرحيم سكافي من المناضلين القدامى، حيث اعتقلته سلطات الاحتلال عام 1969، بعد إصابته بجروح بالغة، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، ومن ثم إبعاده إلى الأردن، وكان رئيساً للجنة أهالي الأسرى في محافظة الخليل.