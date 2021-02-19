الاحتلال يسلم جثمان الشهيد داوود الخطيب مساء اليوم

رام الله - وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد داوود الخطيب، مساء اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم .

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن جثمان الشهيد الخطيب كان محتجزا لدى سلطات الاحتلال منذ اكثر من خمسة اشهر.

يذكر أن الشهيد الأسير الخطيب (45 عاما) من بيت لحم، كان قد مضى على اعتقاله 18 عاما، واستشهد في معتقل "عوفر" في الثاني من أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، قبل الافراج عنه بعدة أشهر، جرّاء عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال بحقه عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته بنوبة قلبية.

وكان الأسير الخطيب محكومًا بالسجن 18 عاماً و8 أشهر.

واعتقل الخطيب بتاريخ 2/4/2001، عقب محاصرة منزله في بيت لحم، ومنذ اعتقاله تنقل بين أكثر من خمسة معتقلات حيث حكم عليه بالسجن 18 عاماً ونصف العام، بتهمة نشاطه في الانتفاضة الثانية، وتنفيذه عدة عمليات نوعية ضد الاحتلال.

ووفق الإحصائيات؛ فإن الاحتلال يحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة أحد القادة العسكريين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ عام 1980.