3011 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، بتشخيص 3011 إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة ماضية، بعد إجراء قرابة 50 الف فحص، مشيرة أن نسبة الفحوصات الإيجابية انخفضت إلى 6.2%. وأن 75.4% من المشخصين بالإصابة بالفيروس، أمس، هم دون 39 عاما، و5.5% فوف سن 60 عاما.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال 858 مريضا بكورونا بحالة خطيرة، بينهم 295 يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5521 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 4,225,662 شخصا الجرعة من التطعيم المضاد لكورونا، فيما تلقى 2,852,412 الجرعة الثانية.

وأشارت معطيات وزارة صحة الاحتلال إلى استمرار تراجع تناقل العدوى إلى 0.79. ويعني ذلك أن مريض كورونا ينقل العدوى إلى أقل من شخص واحد، ويعتبر ذلك أنه مؤشر إلى تراجع انتشار الوباء.