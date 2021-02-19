حالة الطقس.. أمطار على مختلف المناطق

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي وأن يبقى الجو غائما، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما يوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون الجو، الأحد المقبل، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .