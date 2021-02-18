الاحتلال يفرج عن الناشط والكاتب مهند ابو غوش

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم، عن الناشط مهند أبو غوش، بعد اعتقال لنحو 23 يوما، بتهمة التواصل مع أصدقاء في العالم العربي.

واعتقل الاحتلال، أبو غوش في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، من بيته فجراً، ومددت اعتقاله عدة مرات بتهم تتعلق بالتواصل مع أصدقاء في العالم العربي.

وكانت سلطات الاحتلال مددت اعتقال أبو غوش للمرة الثانية الأحد الماضي، ولمدة 8 أيام، بعد تمديد اعتقاله قبلها في الأول من فبراير الجاري.

مهند أبو غوش هو كاتب وفنان فلسطيني من مدينة القدس، تعرض للاعتقال لدى الاحتلال مرات عدة منذ طفولته، ونُشرت له مقالات في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، وسبق أن صدرت له مجموعة قصصية عن دار الآداب للنشر في بيروت، وقد عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعوب العربية والمناهضة لنظم الاستبداد.