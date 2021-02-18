حالتا وفاة و396 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني أن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل حالتي وفاة بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا وذلك في البلدة القديمة ، وحي راس العامود؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس قبل حوالي عام الى ٢١٥ حالة.

وأشار الجبريني إلى أن الاصابات لا زالت مرتفعة مع تسجيل 396 إصابة خلال يومين ؛ منها 218 إصابة أمس ، و87 إصابة اليوم .

ومع تسجيل 220 حالة شفاء يرتفع عدد الحالات النشطة الى 1633 حالة من بينها 75 حالة تعالج في المستشفيات.

وذكر الجبريني أن تطعيمات الجرعة غ من اللقاح بلغت حوالي 44 ألفا، بينما الجرعة الثانية بلغت 16 ألفاً، وهي أرقام متدنية.

وختم الجبريني مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام دوما بالتعليمات الصحية؛ وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.